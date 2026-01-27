Trump insiste que tiene “muy buena relación” con Venezuela tras las palabras de Rodríguez

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa en la Casa Blanca, este 27 de enero de 2026, en Washington (EE.UU). Foto: EFE/ Octavio Guzmán
El presidente de Estados Unidos, , insistió este martes en que tiene “muy buena relación” con el Gobierno de Venezuela, al ser preguntado por las declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien dijo que .

“Bueno, no sé exactamente qué está pasando allí, pero no he escuchado eso en absoluto. Tenemos una muy buena relación”, declaró el líder estadounidense a la prensa en los jardines de la Casa Blanca.

Rodríguez, que asumió el poder tras la captura del líder chavista por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, dijo el lunes que “no acepta órdenes de ningún factor externo” y subrayó que no tiene miedo ante las “amenazas personales” en su contra.

“El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo, el pueblo de Venezuela tiene Gobierno y este Gobierno obedece al pueblo”, dijo Rodríguez al responder a unas declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que no especificó, pero que tachó de “poco pertinentes” y “ofensivas”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Mandel NGAN / Juan BARRETO / AFP)
Trump, que tras la anunció que tutelaría Venezuela, sostiene públicamente que tiene muy buena relación con el Gobierno de Delcy Rodríguez, con el que habría cerrado acuerdos para el comercio de petróleo y la liberación de presos políticos en Venezuela.

Aunque en un inicio marginó del proceso de transición a la líder opositora venezolana , el presidente estadounidense expresó la semana pasada su deseo de “involucrarla” en el futuro de Venezuela, después de que esta le regalara su medalla del Premio Nobel de la Paz durante una reunión en la Casa Blanca.

