Trump insta a Zelensky a cerrar acuerdo con Rusia y convocar elecciones antes del verano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este viernes a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a cerrar un pacto con Rusia para poner fin a la guerra y a celebrar elecciones antes de verano.
“Rusia quiere llegar a un acuerdo, y Zelensky tendrá que ponerse en marcha”, declaró el mandatario a la prensa en los jardines de la Casa Blanca.
Trump, que hasta ahora ha fallado en sus intentos de lograr la paz en Ucrania, insistió en que el dirigente ucraniano “tiene que actuar o de lo contrario, perderá una gran oportunidad”.
Además, se espera que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúna en algún momento de estos días con Zelensky en el marco de la Conferencia de Seguridad que se celebra en Múnich.
La emergencia energética en Ucrania se está agravando al prolongarse los cortes de suministro también en el oeste del país, lo que ha llevado a que millones de personas vivan con sólo unas horas de electricidad al día debido a los ataques rusos contra la infraestructura esencial. (EFE)