El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa en el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 16 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa en el Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 16 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/BONNIE CASH / POOL
/ BONNIE CASH / POOL
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump insta al Congreso a aprobar el viernes el presupuesto para evitar cierre de Gobierno
Resumen de la noticia por IA
Trump insta al Congreso a aprobar el viernes el presupuesto para evitar cierre de Gobierno

Trump insta al Congreso a aprobar el viernes el presupuesto para evitar cierre de Gobierno

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Estados Unidos, , instó este jueves a que los republicanos aprueben en una votación prevista para el viernes en la un proyecto de ley de financiación temporal que evite el cierre parcial del Gobierno federal, que podría ocurrir el próximo 30 de septiembre si no hay acuerdo legislativo.

“Mañana, los republicanos de la Cámara de Representantes llevarán a cabo una votación muy importante para aprobar un proyecto de ley de financiación temporal sin modificaciones”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Juez bloquea plan de Trump para deportar menores guatemaltecos desde EE.UU.

“El líder demócrata (en el Senado), Chuck Schumer, , mientras que los republicanos desean que siga funcionando. ¡Todos los republicanos de la Cámara deben unirse y votar a favor!”, añadió Trump.

Los congresistas republicanos presentaron una resolución provisional de financiación que cubra al Gobierno federal hasta el 21 de noviembre con la meta de ganar tiempo para poder negociar un presupuesto anual para la Administración y su líder, Mike Johnson, anunció que la votación se preveía para este viernes.

No está claro que los republicanos, que cuentan con una escueta mayoría en el hemiciclo, puedan sacar mañana adelante el proyecto de ley, mientras que los demócratas exigen seguir negociando.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer en Aylesbury, centro de Inglaterra, el 18 de septiembre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer en Aylesbury, centro de Inglaterra, el 18 de septiembre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP).
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS

En ese sentido, exhortan a que cualquier prórroga presupuestaria incluya la renovación de subsidios para atención médica que expira a final de este año.

Algunos demócratas exigen también que revierta los cambios realizados al programa Medicaid en la gran y ambiciosa ley presupuestaria y de recortes fiscales aprobada el pasado julio.

En caso de resultar aprobada mañana, la norma pasará entonces al Senado, que deberá ratificarla antes del 30 de septiembre para evitar el cierre.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC