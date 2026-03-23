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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula al abordar el Air Force One antes de partir del Aeropuerto Internacional de Palm Beach en West Palm Beach, Florida, el 1 de marzo de 2026, rumbo a Washington, D. C. (Foto: Mandel NGAN / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula al abordar el Air Force One antes de partir del Aeropuerto Internacional de Palm Beach en West Palm Beach, Florida, el 1 de marzo de 2026, rumbo a Washington, D. C. (Foto: Mandel NGAN / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instalado una estatua de Cristóbal Colón en los terrenos de la Casa Blanca en una decisión más de su política de considerar al explorador como un héroe y acabar con las decisiones ‘wokede borrado de su papel en la historia y de retirar monumentos en su honor en todo el país.

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