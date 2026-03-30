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El presidente estadounidense Donald Trump camina por el jardín sur de la Casa Blanca a su regreso a Washington, D.C., EE. UU., el 29 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/Yuri Gripas
El presidente estadounidense Donald Trump camina por el jardín sur de la Casa Blanca a su regreso a Washington, D.C., EE. UU., el 29 de marzo de 2026. Foto: EFE/EPA/Yuri Gripas
/ Yuri Gripas / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes contra jueces y magistrados antes de que este miércoles el Tribunal Supremo celebre una audiencia oral para examinar el decreto de la Casa Blanca que limita la adquisición de la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, un derecho histórico en el país.

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