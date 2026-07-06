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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025. (Kevin Dietsch / Getty Images vía AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington, DC, el 5 de diciembre de 2025. (Kevin Dietsch / Getty Images vía AFP)
/ KEVIN DIETSCH
Por Agencia AFP

Donald Trump no ha pisado un estadio pero ya ha dejado su huella en el Mundial 2026. El presidente de Estados Unidos reconoció que pidió al de la FIFA, Gianni Infantino, que revisara la suspensión a Folarin Balogun, que jugó sin evitar la derrota 4-1 de la anfitriona este lunes ante Bélgica.

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