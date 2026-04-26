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El presidente de Estados Unidos Donald Trump gesticula mientras habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, el 25 de abril de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump gesticula mientras habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, el 25 de abril de 2026. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, reveló este domingo que las investigaciones preliminares sugieren que el sospechoso del tiroteo en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca tenía como objetivo a altos cargos del Gobierno, incluido “probablemente” el presidente Donald Trump.

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