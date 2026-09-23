icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. (Brendan SMIALOWSKI / Maxim SHIPENKOV / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. (Brendan SMIALOWSKI / Maxim SHIPENKOV / AFP)
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, invitó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a asistir a la cumbre del G20 en Miami en diciembre, declaró el miércoles el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.