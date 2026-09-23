El presidente estadounidense, Donald Trump, invitó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a asistir a la cumbre del G20 en Miami en diciembre, declaró el miércoles el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio.

La invitación llega cuando Washington busca un acuerdo para poner fin a la invasión rusa de Ucrania, mientras Trump insiste en que trabaja con ambas partes para detener la guerra.

“Para resolver los problemas, tienes que reunirte con las personas con las que no estás de acuerdo o con las personas con las que podrías tener algunas cuestiones, así que hemos invitado al presidente Putin al G20”, dijo Rubio a periodistas en Nueva York.

“Creemos que es una oportunidad para que dialogue no solo con el presidente, sino también con otros líderes mundiales. Esperamos que sea una invitación que acepte”, afirmó Rubio.

El secretario de Estado estadounidense habló poco después de su reunión con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en un hotel al margen de la Asamblea General de la ONU.

La cita tuvo lugar antes del discurso programado del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ante las Naciones Unidas.

Se espera que Zelensky vuelva a pedir mejores defensas antiaéreas frente a la lluvia de drones y misiles rusos.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a una reunión con el jefe del Servicio Federal de Aduanas en Moscú el 21 de septiembre de 2026. (Foto de Vyacheslav PROKOFYEV / AFP). / VYACHESLAV PROKOFYEV

Pero el miércoles, Lavrov dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que Moscú no pondría fin a su guerra de más de cuatro años contra Ucrania.

“No vamos a hacer una pausa en nuestra operación militar especial”, afirmó Lavrov, que acusó a Europa de querer aprovechar un alto el fuego para “abastecer de armas al régimen de Kiev”.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, que habló después de Lavrov, dijo al Consejo de Seguridad que el comentario de su homólogo ruso “lo dijo todo”.

Rubio también alentó a Moscú y Kiev a alcanzar una tregua en los ataques contra instalaciones de energía. Aunque esto no pone fin a la guerra, podría crear una base para un acuerdo más amplio, señaló.

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia han hablado por teléfono en varias ocasiones, pero la última vez que se reunieron fue en 2025.

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