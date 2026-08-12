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Resumen

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Un camión de catering está estacionado junto al Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Ankara, Turquía, el miércoles 8 de julio de 2026. (Foto AP/Alex Brandon).
Un camión de catering está estacionado junto al Air Force One en el Aeropuerto Internacional de Ankara, Turquía, el miércoles 8 de julio de 2026. (Foto AP/Alex Brandon).
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Surgen nuevas revelaciones sobre el vuelo secreto de Donald Trump en Turquía. Una versión conocida la noche del martes atribuye a la inteligencia de Israel una alerta que encendió las alarmas en Washington: Irán estaba planeando un ataque contra el avión del presidente de Estados Unidos con un misil portátil. La advertencia habría contribuido a la operación clandestina en Ankara para sacar al mandatario del Air Force One y trasladarlo a otra aeronave militar, mientras la Casa Blanca mantenía en reserva los detalles de la amenaza.

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