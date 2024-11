Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente electo estadounidense Donald Trump, trabajará en una firma de capital riesgo y no en la nueva Administración republicana dirigida por su padre, según informó este martes The New York Times.

Trump Jr. dijo este domingo en una conferencia en Las Vegas que planea unirse a la firma 1789 Capital, enfocada en objetivos de inversión que son populares entre los conservadores, como la empresa mediática del comentarista Tucker Carlson, indicaron fuentes informadas al NYT.

El hijo del magnate, muy implicado en los negocios inmobiliarios y las campañas de su padre, respondió así sobre su futuro en una conferencia de Rockbridge Network, una red de donantes republicanos vinculados al sector tecnológico cocreada por el vicepresidente electo JD Vance.

Según su página web, 1789 Capital, radicada en Florida, se centra en proyectos de “desglobalización”, tecnologías que ayuden a sectores “lastrados por una excesiva burocracia” y “anti-ESG”, en referencia a los principios de medio ambiente, sociales y de gobernanza.

Pese a todo, Trump Jr. formará parte del grupo de asesores de la transición presidencial, pues así lo anunció la campaña del futuro presidente, y él mismo ha dicho a otros medios previamente que espera tener poder de “veto” sobre los nombramientos del nuevo Gobierno.

En los negocios, Trump Jr. es vicepresidente ejecutivo de la Organización Trump, dirige un pódcast llamado ‘Triggered with Don Jr’ y recientemente ha promovido una plataforma de criptomonedas vinculada a la imagen de su padre, World Liberty Financial.