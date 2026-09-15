icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Donald Trump Jr. durante la segunda jornada de la convención de mitad de mandato del Comité Nacional Republicano en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 10 de septiembre de 2026. (RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Donald Trump Jr. durante la segunda jornada de la convención de mitad de mandato del Comité Nacional Republicano en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 10 de septiembre de 2026. (RONALDO SCHEMIDT / AFP)
/ RONALDO SCHEMIDT
Por Agencia EFE

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche -nombrado por el presidente, Donald Trump-, descartó este martes investigar los pagos de un oligarca ruso para la boda del hijo del mandatario, Donald Trump Jr., celebrada en Bahamas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.