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Resumen

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Donald Trump Jr. durante la segunda jornada de la convención de mitad de mandato del Comité Nacional Republicano en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 10 de septiembre de 2026. (RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Donald Trump Jr. durante la segunda jornada de la convención de mitad de mandato del Comité Nacional Republicano en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 10 de septiembre de 2026. (RONALDO SCHEMIDT / AFP)
/ RONALDO SCHEMIDT
Por Agencia EFE

La celebración de la boda en Bahamas de Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue financiada en parte por un oligarca ruso cercano al líder del Kremlin, Vladímir Putin, reveló este lunes el portal ProPublica.

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