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El avión presidencial estadounidense Donald Trump, el Air Force One, aterriza en el aeropuerto de Ginebra antes de la cumbre del G7, que tendrá lugar en Ginebra el 15 de junio de 2026. (Fabrice COFFRINI / AFP)
El avión presidencial estadounidense Donald Trump, el Air Force One, aterriza en el aeropuerto de Ginebra antes de la cumbre del G7, que tendrá lugar en Ginebra el 15 de junio de 2026. (Fabrice COFFRINI / AFP)
/ FABRICE COFFRINI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró este jueves el actual avión presidencial Air Force One, que ha transportado a los mandatarios del país durante 35 años, y se dispone a utilizar la polémica aeronave donada por la familia real catarí.

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