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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación antes de abordar el Air Force One, en la cercana localidad de Doonbeg. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación antes de abordar el Air Force One, en la cercana localidad de Doonbeg. (Brendan SMIALOWSKI / AFP)
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia EFE

Un juez federal ordenó este lunes al Gobierno del presidente Donald Trump no implementar una nueva norma que endurece las condiciones de los visados para estudiantes extranjeros, participantes de programas de intercambio cultural y periodistas.

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