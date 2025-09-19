Juez desestima la demanda de Trump contra The New York Times por 15.000 millones de dólares

Escucha la noticia
Un juez federal de Florida desestimó el viernes una demanda por 15.000 millones de dólares presentada por el presidente estadounidense Donald Trump contra el diario The New York Times por difamación.
El juez consideró que la demanda, tal y como se había presentado, era “improcedente e inadmisible” y concedió a sus abogados 28 días para volver a presentarla, según el texto de la decisión.
Información en desarrollo...
