Jueza bloquea orden de Trump para desplegar a la Guardia Nacional de EE.UU. en Portland

Miembros de la Guardia Nacional se quedan atrás mientras oficiales de policía y agentes policiales federales investigan la escena de un tiroteo en el sureste de Washington, DC, el 2 de octubre de 2025. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
Una jueza federal bloqueó el sábado el despliegue de soldados de la en , noroeste de , paralizando temporalmente una orden del presidente de finales de septiembre para combatir la inmigración ilegal.

Trump, que ya ha desplegado militares en Los Ángeles y Washington, sostiene que estos despliegues son necesarios para detener la criminalidad, así como las protestas contra su campaña de deportaciones masivas.

En su decisión, la jueza de distrito Karin Immergut indica que el presidente y los funcionarios federales tienen “prohibido temporalmente” realizar el despliegue en Portland, la principal ciudad del estado de Oregon. La medida vence el 18 de octubre.

La jueza explicó que las protestas en Portland no suponen un “peligro de rebelión” y que el “cuerpo de seguridad regular” puede manejar tales incidentes.

Portland es la cuarta ciudad gobernada por demócratas donde el presidente Trump intenta movilizar a la Guardia Nacional, después de Los Ángeles, Washington y Memphis.

Oregon presentó una demanda ante los tribunales el pasado 28 de septiembre para bloquear el despliegue militar.

En los últimos meses, se registraron manifestaciones y acciones contra la policía de inmigración (ICE) en todo Estados Unidos, en particular en ciudades denominadas “santuarios”, como Portland, donde se protege a los inmigrantes irregulares amenazados de expulsión.

No hay insurrección, no hay amenaza para la seguridad nacional y no hay necesidad de tropas militares en nuestra gran ciudad”, proclamó la gobernadora demócrata de Oregon, Tina Kotek, antes de pedir al público que “no mordiera el anzuelo” participando en actos violentos o de vandalismo.

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

