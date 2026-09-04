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Resumen

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El presidente Donald Trump busca restringir el voto por correo. (EFE/EPA/Samuel Corum / POOL)
El presidente Donald Trump busca restringir el voto por correo. (EFE/EPA/Samuel Corum / POOL)
/ Samuel Corum / POOL
Por Agencia EFE

Una jueza federal de Estados Unidos decretó este viernes como medida cautelar preliminar el bloqueo a la aplicación de la reforma del presidente Donald Trump para restringir el voto por correo, en uno de los litigios contrarreloj que se disputan en los tribunales antes de las elecciones de noviembre.

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