Asif Merchant fue arrestado cuando intentaba salir de EE.UU. (Foto: Departamento de Justicia de EE UU.)
Por Agencia EFE

Un jurado halló este viernes culpable al paquistaní Asif Merchant de conspirar en un intento por asesinar a políticos estadounidenses, entre ellos el ahora presidente Donald Trump, a nombre del Cuerpo de la Guardia Islámica Revolucionaria iraní (CGRI), tras un juicio de poco más de una semana en una corte federal en Nueva York.

