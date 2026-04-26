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La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, concede una entrevista televisada frente al Ala Oeste de la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 24 de abril de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM).
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, concede una entrevista televisada frente al Ala Oeste de la Casa Blanca, en Washington, D.C., el 24 de abril de 2026. (EFE/EPA/SAMUEL CORUM).
Por Agencia EFE

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en declaraciones antes del comienzo de la cena de corresponsales, durante la cual el presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado por un tiroteo, auguró que esa noche “se iban a disparar algunos tiros”.

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