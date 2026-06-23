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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE.UU., el 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/Aaron Schwartz via CNP)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el Salón Este de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE.UU., el 18 de junio de 2026. (EFE/EPA/Aaron Schwartz via CNP)
/ Aaron Schwartz via CNP / POOL
Por Agencia EFE

La Casa Blanca negó este martes que el presidente, Donald Trump, haya accedido a un medicamento no autorizado para bajar de peso de una farmacéutica estadounidense, como habría señalado una revista especializada en salud.

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