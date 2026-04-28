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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto al rey Carlos III del Reino Unido durante su visita a Washington, el 28 de abril de 2026. (@WhiteHouse / EFE)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto al rey Carlos III del Reino Unido durante su visita a Washington, el 28 de abril de 2026. (@WhiteHouse / EFE)
/ @WhiteHouse
Por Agencia EFE

La Casa Blanca compartió este martes una fotografía del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al monarca británico, Carlos III, durante su visita de Estado a Washington, acompañada de la leyenda “dos reyes”, lo que generó críticas en redes sociales.

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