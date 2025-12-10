Trump lanza el portal de la tarjeta dorada para millonarios que quieran residir en EE.UU.

Escucha la noticia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles un portal para solicitar a la “tarjeta dorada Trump”, el documento que el mandatario presentó como un mecanismo para atraer a personas interesadas en establecerse en el país y obtener privilegios equiparables a los de los residentes permanentes por un precio de un millón de dólares.
“¡LA TARJETA DORADA TRUMP DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS YA ESTÁ AQUÍ!”, publicó Trump en su cuenta de Truth Social, donde adelantó que el portal estaría habilitado esta tarde.
En una comparecencia en la Casa Blanca, el presidente dijo que esta vía ofrecer un “camino más sólido” que la tradicional tarjeta verde y que la “Tarjeta Dorada” es “mucho mejor”.
Por su parte, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, aseguró que los que obtienen la residencia permanente actual ganan menos dinero que el americano medio y son más proclives a solicitar ayudas públicas, algo que quieren evitar y atraer a “los mejores”.
La página ofrece tres modalidades. La tarjeta individual exige un pago de un millón de dólares, mientras que la opción corporativa, dirigida a empresas que buscan retener o trasladar talento extranjero, eleva el costo a los dos millones.
Ambas incluyen además una tarifa administrativa no reembolsable de 15.000 dólares, según el portal presentado por el mandatario.
El Gobierno también lanzó la “Platinum Card”, una versión “premium” valorada en cinco millones de dólares y presentada como una opción con beneficios adicionales frente al modelo estándar.
“Las grandes empresas estadounidenses por fin pueden conservar su valioso talento”, señaló Trump en otra publicación en Truth.
Aunque la Casa Blanca defiende el programa como una herramienta para atraer inversión y profesionales altamente cualificados, expertos legales advierten de que su implementación podría enfrentar retos normativos y cuestionamientos éticos por su similitud con esquemas de “visados dorados” utilizados en otros países.
El plan fue presentado inicialmente como un posible sustituto del visado EB-5, creado por la Ley de Inmigración de 1990 y que permite a inversores extranjeros obtener la residencia permanente a cambio de una inversión sustancial en un negocio en EE.UU. y la creación de al menos diez empleos a tiempo completo para trabajadores estadounidenses o inmigrantes con autorización laboral.
