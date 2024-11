El expresidente Donald Trump alcanzó la victoria frente a la actual vicepresidenta, Kamala Harris en las Elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024, convirtiéndose así en el 47 presidente del país y asegurando su regreso a la Casa Blanca.

Los medios de comunicación más reconocidos a nivel mundial fueron los primeros en hacer eco de los resultados luego de un extenso seguimiento a la jornada electoral en Estados Unidos.

El principal diario estadounidense The New York Times tituló el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca de la siguiente manera: “Vuelve la tormenta Trump”. Por otro lado, The Washington Post hizo un juego de palabras con el apellido del candidato: Trump y triumphs (en inglés, triunfo).

CNN, un medio que ha sido muy crítico con Trump tituló su portada de manera directa: “Trump Win” (Gana Trump). De igual manera, otros medios como The Wall Street Journal o Le Monde han optado por titulares sencillos e informativos.