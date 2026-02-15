Trump le pide a Hamás que proceda a un desarme “total e inmediato”

Escuchar
Resumen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa en el aeródromo militar Pope en Fort Bragg, Carolina del Norte, el 13 de febrero de 2026. (Mandel NGAN / AFP)
/ MANDEL NGAN
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió al movimiento Hamás que avance en su desarme, dentro del plan de posguerra para Gaza, y anunció que los integrantes de su llamada “Junta de Paz” han comprometido 5.000 millones de dólares para la reconstrucción de ese territorio palestino.

