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El presidente de Estados Unidos Donald Trump gesticula mientras habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, poco después del tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump gesticula mientras habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca, poco después del tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Agencia AFP

De Venezuela a Israel, numerosos líderes condenaron el incidente ocurrido el sábado en Washington, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado después de que un tirador intentara irrumpir en la gala anual con los corresponsales acreditados en la Casa Blanca.

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