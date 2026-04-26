De Venezuela a Israel, numerosos líderes condenaron el incidente ocurrido el sábado en Washington, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, fue evacuado después de que un tirador intentara irrumpir en la gala anual con los corresponsales acreditados en la Casa Blanca.

Según las autoridades, el sospechoso, que comparecerá el lunes ante la justicia, iba armado de una escopeta, una pistola y cuchillos.

Estas fueron las principales reacciones

Keir Starmer

El primer ministro británico se dijo “conmocionado por las escenas de anoche en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, en Washington”.

“Cualquier ataque a las instituciones democráticas o la libertad de prensa debe ser condenado en los términos más vigorosos”, escribió este domingo en su cuenta de X.

Emmanuel Macron

“El ataque armado de anoche dirigido al presidente de Estados Unidos es inaceptable. La violencia nunca tiene lugar en democracia. Le dirijo a Donald Trump todo mi apoyo”, escribió en X el presidente francés.

Giorgia Meloni

La jefa del gobierno italiano manifestó su “plena solidaridad y simpatía sincera” a Trump y a los demás asistentes. “El odio político no tiene cabida en nuestras democracias. No toleraremos que el fanatismo envenene los espacios de debate e información libres”, añadió.

Benjamin Netanyahu

El primer ministro israelí dijo que él y su esposa Sara están “conmocionados por el intento de asesinato” contra el presidente Trump.

“Enviamos nuestros deseos de un restablecimiento pleno y rápido al policía herido, y felicitamos al servicio secreto de Estados Unidos por su reacción tan ágil y decisiva”, agregó en X.

Captura de video facilitado por la Casa Blanca donde se ve al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cena con corresponsales en Washington. (EFE/ Casa Blanca). / POOL CASA BLANCA

Delcy Rodríguez

“Rechazamos el intento de agresión contra el Pdte @realDonaldTrump y su esposa, Melania, a quienes extendemos nuestros deseos de buena voluntad, así como a los asistentes a la Cena de Corresponsales. La violencia nunca será una opción para quienes defendemos las banderas de la paz”, escribió en su cuenta en X la presidenta interina de Venezuela.

Claudia Sheinbaum

La presidenta de México aseguró en un mensaje en la red social X que “la violencia no debe ser nunca el camino”.

“Qué bueno que el presidente Trump y su esposa se encuentren bien, tras los recientes acontecimientos. Le enviamos nuestro respeto. La violencia no debe ser nunca el camino”, escribió la gobernante izquierdista.

Javier Milei

“La Oficina del Presidente expresa su más enérgico repudio al nuevo intento de asesinato que ha sufrido el presidente Donald J. Trump”, indicó la presidencia argentina en un comunicado.

El mandatario argentino se felicitó igualmente de que el tirador fuera detenido “antes de que pudiera cometer su atentado y asesinar a alguien”.

Recep Tayyip Erdogan

El presidente turco condenó el incidente, comentando que “en las democracias las peleas se libran con ideas, y en ellas no hay lugar alguno para ninguna forma de violencia”.

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Narendra Modi

El primer ministro de India dijo que se siente “aliviado de saber que el Presidente Trump, la Primera Dama y el vicepresidente están sanos y salvos”.

“La violencia no tiene lugar en una democracia, y debe ser condenada de manera inequívoca”, escribió en su cuenta en X.

Mark Carney

El primer ministro canadiense se dijo igualmente “aliviado” de que Trump y los asistentes salieran ilesos, y enfatizó que la violencia política no tiene cabida en democracia".

Pedro Sánchez

“Condenamos el ataque que se ha producido esta noche contra el presidente” Trump, escribió en su cuenta en X el presidente del gobierno español.

“La violencia nunca es el camino. La humanidad solo avanzará a través de la democracia, la convivencia y la paz”, agregó.

Esta imagen, difundida por el presidente estadounidense Donald Trump, muestra a una persona que, según él, es el presunto sospechoso del tiroteo ocurrido durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. (AFP). / -

Unión Europea

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que “la violencia no tiene lugar en política, nunca”, y elogió la “rápida” respuesta de las fuerzas de seguridad.

Shehbaz Sharif

El primer ministro de Pakistán, cuyo país ha mediado en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, afirmó que estaba “profundamente impctado” por el incidente en la gala de corresponsales.

“Mis pensamientos y oraciones están con él”, el presidente Trump, “y le deseo que siga seguro y bien”, agregó en X.

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