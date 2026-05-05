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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia unas palabras en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 5 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia unas palabras en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 5 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el martes a Irán a actuar con inteligencia y llegar a un acuerdo, y añadió que no quería intervenir y “matar gente”.

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