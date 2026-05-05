El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el martes a Irán a actuar con inteligencia y llegar a un acuerdo, y añadió que no quería intervenir y “matar gente”.

“Deberían hacer lo inteligente, porque no queremos ir ahí y matar gente. De verdad que no. (...) No quiero hacer eso, es demasiado duro”, dijo Trump a periodistas en el Despacho Oval cuando se le preguntó sobre Irán.

Trump se negó a decir qué tendría que hacer Irán para violar formalmente la tregua declarada el 8 de abril, después de que Teherán lanzara en los últimos días misiles y drones contra fuerzas estadounidenses y Emiratos Árabes Unidos.

“Ya se enterarán”, dijo. “Ellos saben qué hacer. Saben qué no hacer, y eso es, en realidad, aún más importante”, prosiguió.

El mandatario también acusó a Irán de “jugar” con un acuerdo para poner fin a la guerra, un pacto que, según Trump, debe garantizar que Teherán no pueda desarrollar un arma nuclear.

Una calle de Teherán con una enorme valla publicitaria con la imagen del difunto líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, asesinado en febrero de 2026 en un ataque militar perpetrado por Estados Unidos e Israel. (Foto de AFP). / -

“Lo que no me gusta de Irán es que me hablan con un gran respeto y luego salen en televisión y dicen: ‘No hablamos con el presidente’”, dijo.

“Así que juegan, pero déjenme decirles algo: ellos quieren llegar a un acuerdo, y ¿quién no lo querría cuando tu ejército está totalmente destruido?, podríamos hacerles lo que quisiéramos”.