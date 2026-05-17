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Donald Trump también aseguró que Thomas Massie es "el peor congresista republicano de la historia". (EFE/EPA/Maxim Shemetov / POOL)
Donald Trump también aseguró que Thomas Massie es "el peor congresista republicano de la historia". (EFE/EPA/Maxim Shemetov / POOL)
/ Maxim Shemetov / POOL
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, definió este domingo como “débil” y “patético” al congresista republicano Thomas Massie, que la próxima semana se enfrenta a Ed Gallrein, exoficial de los Navy SEAL, en las primarias del partido para el Congreso en Kentucky.

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