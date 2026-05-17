El presidente estadounidense, Donald Trump, definió este domingo como “débil” y “patético” al congresista republicano Thomas Massie, que la próxima semana se enfrenta a Ed Gallrein, exoficial de los Navy SEAL, en las primarias del partido para el Congreso en Kentucky.

“¡Hay que echar de su cargo, cuanto antes, al congresista de tercera categoría Thomas Massie, un RINO (siglas de ‘republicano solo de nombre’) débil y patético del Gran Estado de Kentucky, un lugar que adoro”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

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Trump aseguró que Massie es “el peor congresista republicano de la historia” ya que “votó en contra de los recortes fiscales, el muro, la aplicación de la ley, y a favor de la mutilación transgénero de nuestros hijos, de que los hombres compitan en deportes femeninos y de muchas otras cosas horribles”.

El líder republicano ya ha manifestado en numerosas ocasiones su rechazo al representante Thomas Massie, que lo ha criticado por el caso Epstein o por la guerra con Irán y que se ha convertido en uno de los azotes de la Administración Trump en el Congreso.

Según el presidente, Massie “solo vota en contra del Partido Republicano, lo que le facilita mucho las cosas a la izquierda radical”.

En su publicación de hoy, volvió a mostrar su apoyo a Ed Gallrein, un exoficial de los Navy SEAL que sirvió durante tres décadas en el ejército estadounidense, donde ascendió al rango de capitán y fue destinado a países como Panamá y zonas como el Golfo Pérsico.

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“Como valiente veterano de combate, Ed conoce la sabiduría y el coraje necesarios para defender nuestro país, apoyar a nuestros militares y veteranos y garantizar la paz a través de la fortaleza”, aseguró Trump, que manifestó su “apoyo total y absoluto” hacia el candidato.

Trump también cargó contra Massie ayer tras conocerse la derrota del senador republicano Bill Cassidy en las primarias de Luisiana, y lo calificó como “el peor y más indigno de confianza congresista republicano en la historia de nuestro país”.

Al igual que Massie, Cassidy, que votó a favor de la condena de Trump en su juicio político tras el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021, también ha recibido continuos ataques públicos del presidente durante toda la campaña para las primarias, que finalmente perdió frente a la candidata apoyada desde la Casa Blanca, Julia Letlow.

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