El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este lunes “estúpido” a su antecesor Barack Obama, después de que este se burlara de las reformas del republicano en la Casa Blanca y las comparara con un establecimiento de The Cheesecake Factory, una cadena de restaurantes conocida por su decoración recargada y raciones abundantes.

“Él no lo entiende, porque Obama no es un tipo listo. La forma en que dirigió el país... solo una persona estúpida dirigiría el país de esa manera”, respondió Trump a la prensa durante su desplazamiento a Misisipi para participar en un acto electoral de cara a los comicios de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

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Trump, que ha construido un helipuerto y está levantando un polémico salón de baile en la residencia presidencial, defendió sus reformas al asegurar que el edificio es “un símbolo de Estados Unidos” que “debe ser debidamente mantenido y pintado”.

“Que digas que es una Cheesecake Factory solo demuestra por qué fuiste un pésimo presidente”, remató.

El republicano respondió así a las burlas que Obama lanzó el sábado durante un mitin en Ohio, donde comparó la decoración de la residencia con la de un restaurante de la cadena californiana y llegó a evocar al dictador iraquí Sadam Huseín.

“Tiene la Casa Blanca como si Sadam Huseín hubiera abierto un Cheesecake Factory. Oro por todas partes. ¿Qué pasa con tanto oro?”, dijo Obama el sábado durante un mitin en Ohio, en el que criticó las reformas impulsadas por Trump en la residencia presidencial, entre ellas la construcción de un salón de baile, la pavimentación del Jardín de las Rosas y la instalación de un helipuerto en el jardín sur.

“Así que está claro que no está centrado en hacer bajar los precios”, añadió, en referencia al coste de la vida, una de las principales preocupaciones de los votantes.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, también se sumó a la polémica y este lunes acudió a un Cheesecake Factory cercano a la residencia presidencial para comer una hamburguesa con queso y arremeter contra el expresidente demócrata.

“Este es el hombre que construyó el museo que parece la tumba de Darth Vader”, dijo Bessent sobre el Centro Presidencial Obama, inaugurado el pasado verano en Chicago.

Los cruces de reproches se producen a poco más de una semana de las elecciones para renovar el Congreso, en las que las encuestas apuntan a un escenario favorable a los demócratas, en medio del descontento por la impopular guerra de Irán y el elevado coste de la vida, especialmente de la gasolina.

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El presidente Donald Trump anunció el lunes 26 de octubre una recompensa de un millón de dólares por información sobre fraude electoral en Estados Unidos, en un nuevo intento de reforzar su afirmación sin pruebas de que ganó las elecciones de 2020 y a días de las legislativas de mitad de mandato. (AFP)

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