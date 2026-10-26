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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el exmandatario estadounidense, Barack Obama. (Kent NISHIMURA / Bill PUGLIANO / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el exmandatario estadounidense, Barack Obama. (Kent NISHIMURA / Bill PUGLIANO / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este lunes “estúpido” a su antecesor Barack Obama, después de que este se burlara de las reformas del republicano en la Casa Blanca y las comparara con un establecimiento de The Cheesecake Factory, una cadena de restaurantes conocida por su decoración recargada y raciones abundantes.

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