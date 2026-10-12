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Un manifestante es retirado del recinto mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mitin de campaña en el Covelli Centre de Youngstown, Ohio, el 12 de octubre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
Un manifestante es retirado del recinto mientras el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un mitin de campaña en el Covelli Centre de Youngstown, Ohio, el 12 de octubre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

Un manifestante que interrumpió este lunes un mitin electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió varios puñetazos de un asistente y acabó expulsado a empujones por el personal de seguridad, mientras el mandatario lo llamaba “gordo”.

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