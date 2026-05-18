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El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras habla con los periodistas tras su llegada al jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de mayo de 2026. (Alex WROBLEWSKI / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump gesticula mientras habla con los periodistas tras su llegada al jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC, el 15 de mayo de 2026. (Alex WROBLEWSKI / AFP)
/ ALEX WROBLEWSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes de nuevo contra los medios de comunicación y contra la oposición demócrata, a los que acusó de haberse vuelto “locos” con la guerra de Irán.

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