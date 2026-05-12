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El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa antes de dirigirse a abordar el Marine One al partir del jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC, el 12 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump habla con la prensa antes de dirigirse a abordar el Marine One al partir del jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC, el 12 de mayo de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó este martes “tonta” a una periodista que le preguntó por el sobrecosto de las obras que impulsa para construir un gran salón de baile en la Casa Blanca.

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