El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, camina por la alfombra roja antes de saludar al presidente ruso, Vladimir Putin, en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Trump llega a Alaska para su cumbre con Putin
El presidente de Estados Unidos, , aterrizó este viernes en la base aérea de Elmendorf-Richardson, a las afueras de Anchorage (Alaska), para una cumbre con su homólogo ruso, , sobre la guerra en Ucrania.

Trump recibirá a Putin en la pista de aterrizaje. El jefe del Kremlin, que no visita EE.UU. desde 2015, cuando se reunió con el entonces presidente, Barack Obama, se convierte en el primer mandatario ruso que pisa el estado de Alaska, que durante un siglo fue colonia rusa hasta 1867 y fue clave durante la Guerra Civil para contrarrestar a los soviéticos.

Putin aterriza en base militar de Alaska para su cumbre con Trump


Trump no se reunirá a solas con su homólogo ruso, , en Alaska como estaba previsto, sino que estará acompañado por sus principales asesores,

El presidente estadounidense estará acompañado por el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y el enviado especial , antes de un almuerzo con otros altos cargos, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a periodistas a bordo del Air Force One.

