Trump llega a Alaska para su cumbre con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aterrizó este viernes en la base aérea de Elmendorf-Richardson, a las afueras de Anchorage (Alaska), para una cumbre con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sobre la guerra en Ucrania.

Trump recibirá a Putin en la pista de aterrizaje. El jefe del Kremlin, que no visita EE.UU. desde 2015, cuando se reunió con el entonces presidente, Barack Obama, se convierte en el primer mandatario ruso que pisa el estado de Alaska, que durante un siglo fue colonia rusa hasta 1867 y fue clave durante la Guerra Civil para contrarrestar a los soviéticos.

Trump no se reunirá a solas con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska como estaba previsto, sino que estará acompañado por sus principales asesores,

El presidente estadounidense estará acompañado por el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, y el enviado especial Steve Witkoff, antes de un almuerzo con otros altos cargos, informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a periodistas a bordo del Air Force One.