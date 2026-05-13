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El presidente chino Xi Jinping inspecciona una guardia de honor junto al presidente estadounidense Donald Trump durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/Maxim Shemetov / POOL
El presidente chino Xi Jinping inspecciona una guardia de honor junto al presidente estadounidense Donald Trump durante una ceremonia de bienvenida en el Gran Salón del Pueblo en Pekín, China, el 14 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/Maxim Shemetov / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este jueves al Gran Palacio del Pueblo de Beijing, donde se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en la jornada central de su visita de Estado a China.

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