Donald Trump pronuncia su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la sede de la ONU. Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP
/ TIMOTHY A. CLARY
Agencia EFE
Agencia EFE

Trump: “Lo único que me dio la ONU es un teleprónter roto y unas escaleras estropeadas”
El presidente de Estados Unidos, , se burló este miércoles de la ONU, durante su , al afirmar de que lo único que ha obtenido de la organización es un teleprompter roto y unas escaleras mecánicas estropeadas.

Las primeras palabras que dio al subir al estrado fueron para explicar a la audiencia que daría su discurso sin leer porque el teleprónter no funcionaba.

“Me siento muy feliz de estar aquí arriba con ustedes, sin embargo, y de esta manera (sin teleprompter) puedo hablar desde el corazón, solo puedo decir que quienquiera que esté operando este teleprónter tendrá grandes problemas”, dijo desatando las risas del público.

Más adelante, , en Nueva York, se quedó atrapado a mitad de las escaleras mecánicas junto a la primera dama, Melania Trump.

“Si la primera dama no estuviera en buena forma, se habría caído, pero está en muy buena forma. Ambos lo estamos”, afirmó también provocando una carcajada de la audiencia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante el Debate General de la 80.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU). Foto: EFE/EPA/LUKAS COCH
/ LUKAS COCH

para cargar contra la ONU, un organismo cuya utilidad cuestionó porque lo acusó de no haberlo “ayudado” a frenar las guerras que hay en el mundo.

“Esto es lo que recibí de las Naciones Unidas: unas escaleras mecánicas estropeadas y un teleprompter estropeado”, zanjó.

Durante su intervención, Trump explicó que el teleprónter ya estaba funcionando y, al finalizar, la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, confirmó que había sido arreglado.

