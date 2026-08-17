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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 17 de agosto de 2026. (Jim WATSON / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 17 de agosto de 2026. (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mandó callar este lunes en varias ocasiones a la corresponsal de CNN en la Casa Blanca, Kristen Holmes, cuando la periodista intentaba preguntarle por sus recientes contactos con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y por la decisión de reducir la escala de las maniobras militares entre Washington y Seúl.

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