El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Brendan SMIALOWSKI / Juan BARRETO / AFP)
Agencia EFE
Trump mantiene una llamada con Delcy Rodríguez y dice que es una “persona fantástica”
El presidente de , , reveló que este miércoles mantuvo una conversación telefónica con la presidenta encargada de , , a quien definió como una “persona fantástica”.

Hoy tuvimos una conversación excelente y ella es una persona fantástica. De hecho, es alguien con quien hemos trabajado muy bien”, declaró Trump a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

MIRA AQUÍ: Venezuela “se abre a un nuevo momento político”, dice presidenta interina Delcy Rodríguez tras caída de Maduro

El mandatario republicano agregó que la llamada fue “larga”, que abordaron “muchos temas” y que se está llevando “muy bien con Venezuela”.

Trump dio estas declaraciones un día antes de recibir en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien de momento ha sido excluida por Estados Unidos de la transición en Venezuela.

Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta durante el mandato de Nicolás Maduro, asumió el cargo después de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran el 3 de enero en Caracas al líder chavista y a su esposa, Cilia Flores, y los llevaran a Nueva York para juzgarlos por narcotráfico.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el miércoles 14 de enero que su país "se abre a un nuevo momento político", en pleno proceso de excarcelaciones tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en un bombardeo estadounidense. (AFP)

Trump sostiene que Estados Unidos mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.

Rodríguez informó este miércoles que en los últimos días han sido liberados 406 presos políticos en el país y que el proceso de exarcelación “se mantiene abierto”.

La presidenta encargada dio estas declaraciones junto a su hermano, el jefe negociador del Gobierno venezolano, Jorge Rodríguez; y al ministro de Interior, Diosdado Cabello.

Familiares de presos políticos exigieron el martes 13 de enero celeridad en las excarcelaciones en Venezuela que el gobierno interino prometió la semana pasada bajo presión de Estados Unidos. (AFP)
