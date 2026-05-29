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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso antes de firmar una proclamación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 5 de mayo de 2026. (EFE/EPA/TOM BRENNER)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso antes de firmar una proclamación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 5 de mayo de 2026. (EFE/EPA/TOM BRENNER)
/ TOM BRENNER / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que mantendrá este viernes una reunión con su equipo de seguridad en la sala de crisis de la Casa Blanca para tomar una “decisión final” sobre el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra.

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