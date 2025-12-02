El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Evaristo SA / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. (Evaristo SA / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump mantuvo “buena conversación” por teléfono con Lula sobre “comercio” y “sanciones” a Brasil
Resumen de la noticia por IA
Trump mantuvo “buena conversación” por teléfono con Lula sobre “comercio” y “sanciones” a Brasil

Trump mantuvo “buena conversación” por teléfono con Lula sobre “comercio” y “sanciones” a Brasil

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente estadounidense, , anunció este martes haber mantenido una nueva conversación telefónica con su homólogo brasileño, , que calificó de “muy buena” y en la que según el republicano ambos departieron sobre “comercio” y sanciones.

Tuvimos una gran conversación. Hablamos de comercio. Hablamos de sanciones, porque, como saben, las sancioné en relación con ciertas cosas que sucedieron”, explicó Trump al ser preguntado sobre el tema al término de un acto en la Casa Blanca.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: El segundo ataque en el Caribe para matar sobrevivientes: ¿Qué se sabe de la orden que podría constituir un crimen de guerra?

El mandatario neoyorquino se refirió así a los aranceles adicionales del 40 % que Washington activó en verano para los productos importados desde Brasil en represalia por el procesamiento criminal contra su aliado político, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado en septiembre a 27 años de prisión por tratar de dar un golpe de estado tras la victoria electoral de Lula.

Trump firmó a final de noviembre una orden ejecutiva para retirar esos gravámenes adicionales a ciertos productos de Brasil, como la carne bovina, vegetales, café y cacao, después de haber negociado con el propio Lula.

Tuvimos una muy buena conversación. Él es muy bueno, me cae bien. Tuvimos algunas buenas reuniones, como saben, pero hoy tuvimos una muy buena conversación”, explicó Trump sin añadir nada sobre la posibilidad de una próxima reunión con su homólogo brasileño.

El reciente acercamiento entre ambos llega después de que Trump y Lula mantuvieran varias llamadas telefónicas y un encuentro cordial en Malasia a finales de octubre.

Trump, que ha asegurado que se reunirá pronto con Lula, redujo los aranceles a Brasil después de que el duro revés electoral republicano en varias elecciones importantes en EE.UU. a principios de noviembre hayan redoblado la preocupación de la Casa Blanca sobre la inflación en el país, que se ve impulsada por los aranceles, y el alto costo de vida.

VIDEO RECOMENDADO

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, encarcelado este sábado 22 de noviembre por riesgo de fuga de la residencia donde cumplía prisión domiciliar, admitió haber usado por "curiosidad" un soldador para quemar la tobillera electrónica que monitoreaba su paradero, en un video divulgado por la corte suprema. (AFP)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC