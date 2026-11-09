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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump, en la sala de conferencias de prensa James S. Brady en la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 9 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/EMILY CURIEL)
El presidente estadounidense Donald Trump, en la sala de conferencias de prensa James S. Brady en la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 9 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/EMILY CURIEL)
/ EMILY CURIEL
Por Agencia EFE

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, subrayó este lunes, tras el triunfo de los demócratas en las elecciones legislativas de la semana pasada, que el presidente, Donald Trump, seguirá al frente de la política exterior del país.

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