El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la comisión de libertad religiosa en el Museo de la Biblia en Washington, DC, EE.UU., el 8 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
Donald Trump minimiza la violencia conyugal en un discurso ante líderes religiosos
El presidente estadounidense minimizó este lunes la violencia conyugal como un delito “menos grave”, en alusión a la criminalidad, durante un discurso sobre libertad religiosa.

El presidente estadounidense, que asegura haber restablecido el orden en la ciudad de Washington, reprochó a sus opositores inflar las cifras de la criminalidad a fin de empañar su balance.

MIRA AQUÍ: Demócratas publican supuesta carta de cumpleaños de Trump a delincuente sexual Jeffrey Epstein

Cosas mucho menos graves, cosas que ocurren en el hogar, lo llaman crímenes”, dijo Trump.

Si un hombre tiene una pequeña disputa con su esposa, dicen que fue un crimen”, añadió, provocando algunas risas entre el público, según una periodista de la AFP presente en el lugar.

Donald Trump nos ha mostrado, una vez más, cuáles son sus convicciones”, lamentó Kim Villanueva, presidenta de NOW, un colectivo de asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres, en una declaración enviada a la AFP.

Aproximadamente el 41% de las mujeres y el 26% de los hombres en Estados Unidos se enfrentan a lo largo de su vida a violencia sexual, violencia física o acoso por parte de sus parejas íntimas, según una encuesta publicada por la principal agencia sanitaria estadounidense (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC).

