Escucha la noticia
Trump minimiza nuevas fotos con Epstein publicadas por el Congreso: “No son gran cosa”Resumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que las fotografías relacionadas con la investigación sobre Jeffrey Epstein en las que él aparece, y que fueron publicadas hoy por el Congreso, “no son gran cosa”
Al ser consultado por periodistas en el Despacho Oval, el mandatario minimizó las fotos difundidas con insistencia por los demócratas de la Cámara de Representantes, agregando que “hay cientos de personas que tienen fotos con él”, y reiteró que no sabía nada sobre las actividades del pederasta, fallecido en 2019.
Newsletter Vuelta al Mundo
LEE MÁS: Los demócratas publican fotos de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Epstein
“Todo el mundo en Palm Beach”, lugar donde Trump tiene su residencia de Mar-a-Lago, “conocía a este hombre”, añadió.
Entre las 19 imágenes publicadas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja destacan las de Trump posando junto a seis mujeres, a las que se les ha tapado el rostro para proteger su identidad, otra del mandatario hablando con una mujer junto a Epstein y otra sentado junto a otra chica.
LEE MÁS: Casa Blanca acusa a demócratas de querer “crear falsa narrativa” con fotos Trump y Epstein
Además del mandatario, en el archivo también aparecen Steve Bannon, exasesor de Trump y referente de la ultraderecha, el expresidente Bill Clinton o el magnate Bill Gates junto al exprincipe Andrés, a quien su hermano, el rey Carlos III del Reino Unido, despojó de los títulos a raíz de su vinculación con el caso.
Según los demócratas del comité, estas fotos son un adelanto de las 95.000 nuevas imágenes que han recibido relacionadas con Epstein.
LEE MÁS: Demócratas publican imágenes de la isla privada de Epstein en el Caribe
Antes de la reacción del republicano la Casa Blanca había reaccionado por medio de una portavoz quien aseguró que “los demócratas de la Cámara de Representantes están publicando de forma selectiva fotos cuidadosamente seleccionadas con censuras aleatorias para intentar crear una narrativa falsa”.
El pasado 18 de noviembre, el Congreso aprobó una ley para hacer públicos todos los archivos relacionados con el caso Epstein que no estén clasificados.
LEE MÁS: Por qué los ricos y poderosos no podían decirle ‘no’ a Jeffrey Epstein
Esta norma, que el presidente, Donald Trump, ratificó, da un plazo máximo de 30 días al Departamento a hacer públicos todos los documentos relacionados con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- “Este premio va a cohesionar a la oposición”: el efecto político del Nobel a Machado en la pugna entre Trump y Maduro
- ¿Quién es quién en la lluvia de denuncias que complican el gobierno de Pedro Sánchez en España?
- Quiénes fueron y cómo murieron los presos políticos que nunca salieron de las cárceles de Maduro en Venezuela
- Adiós Calibri: el cambio de tipografía del gobierno de Trump y otras medidas para distanciarse de la gestión Biden
- El segundo tiempo de Milei: un ambicioso plan de reforma y la presencia de Trump
Contenido sugerido
Contenido GEC