Trump minimiza nuevas fotos con Epstein publicadas por el Congreso: “No son gran cosa”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que las fotografías relacionadas con la investigación sobre Jeffrey Epstein en las que él aparece, y que fueron publicadas hoy por el Congreso, “no son gran cosa”

Al ser consultado por periodistas en el Despacho Oval, el mandatario minimizó las fotos difundidas con insistencia por los demócratas de la Cámara de Representantes, agregando que “hay cientos de personas que tienen fotos con él”, y reiteró que no sabía nada sobre las actividades del pederasta, fallecido en 2019.

“Todo el mundo en Palm Beach”, lugar donde Trump tiene su residencia de Mar-a-Lago, “conocía a este hombre”, añadió.

Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems) del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rodeado de mujeres. Foto: EFE/Oversight Dems / Oversight Dems

Entre las 19 imágenes publicadas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja destacan las de Trump posando junto a seis mujeres, a las que se les ha tapado el rostro para proteger su identidad, otra del mandatario hablando con una mujer junto a Epstein y otra sentado junto a otra chica.

Además del mandatario, en el archivo también aparecen Steve Bannon, exasesor de Trump y referente de la ultraderecha, el expresidente Bill Clinton o el magnate Bill Gates junto al exprincipe Andrés, a quien su hermano, el rey Carlos III del Reino Unido, despojó de los títulos a raíz de su vinculación con el caso.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó el domingo 16 de noviembre una votación en la Cámara de Representantes para divulgar más archivos vinculados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, después de haberse opuesto inicialmente a la medida. (AFP)

Según los demócratas del comité, estas fotos son un adelanto de las 95.000 nuevas imágenes que han recibido relacionadas con Epstein.

Antes de la reacción del republicano la Casa Blanca había reaccionado por medio de una portavoz quien aseguró que “los demócratas de la Cámara de Representantes están publicando de forma selectiva fotos cuidadosamente seleccionadas con censuras aleatorias para intentar crear una narrativa falsa”.

El pasado 18 de noviembre, el Congreso aprobó una ley para hacer públicos todos los archivos relacionados con el caso Epstein que no estén clasificados.

Esta norma, que el presidente, Donald Trump, ratificó, da un plazo máximo de 30 días al Departamento a hacer públicos todos los documentos relacionados con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.

