Donald Trump mostró el martes las obras del salón de baile de la Casa Blanca, un proyecto de 400 millones de dólares que sus críticos usan de cara a las elecciones de medio término para hablar de los aumentos del costo de vida.

El multimillonario realizó un recorrido por las obras con periodistas, donde mostró su faceta de magnate de bienes raíces.

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“Este es un regalo para Estados Unidos”, dijo Trump. “Todo este dinero es mío y de donantes. Es libre de impuestos”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se marcha tras hablar con la prensa cerca de las obras de su proyecto de salón de baile en la Casa Blanca, en Washington D. C., el 19 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP / KENT NISHIMURA

Pero los demócratas se han opuesto a una propuesta de asignar 1.000 millones de dólares procedente de los contribuyentes para el servicio de seguridad del salón de baile. Y usan el tema para atacar a los republicanos antes de las elecciones de mitad de mandato en noviembre, claves para el control del Congreso.

Trump detalló los aspectos de seguridad del proyecto. Dijo que habrá seis niveles bajo tierra para instalaciones militares, centros de investigación y un hospital.

“El salón de baile se convertirá en un escudo para proteger lo que suceda bajo suelo”, dijo el presidente de 79 años.

Agregó que los drones “rebotarían” sobre el techo del salón, que según él será una buena ubicación para francotiradores.

Trump ha insistido en que el salón de baile es realizado con aportes de donantes. Su costo se duplicó del estimado inicial de 200 millones de dólares.

Pero sus críticos han dicho que los contribuyentes sí se verán afectados. También cuestionan que se realice cuando la guerra en Irán ha disparado el costo de vida.