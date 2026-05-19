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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se marcha tras hablar con la prensa cerca de las obras de su proyecto de salón de baile en la Casa Blanca, en Washington D. C., el 19 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se marcha tras hablar con la prensa cerca de las obras de su proyecto de salón de baile en la Casa Blanca, en Washington D. C., el 19 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia AFP

Donald Trump mostró el martes las obras del salón de baile de la Casa Blanca, un proyecto de 400 millones de dólares que sus críticos usan de cara a las elecciones de medio término para hablar de los aumentos del costo de vida.

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