Trump muestra por primera vez imagen del polémico futuro Salón de Baile de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró este martes una representación gráfica del Salón de Baile de la Casa Blanca que está construyendo en el Ala Este del complejo presidencial y con la que trata de zanjar la polémica abierta sobre si el nuevo edificio superará en altura a la propia Casa Blanca.

“Al tener la misma altura y escala, está totalmente en armonía con nuestra histórica Casa Blanca. Esta es la primera representación gráfica que se muestra al público”, aseguró en una publicación en la red social Thruth que acompañaba con la recreación.

Desde que Trump comenzó las obras de demolición de toda el Ala Este para la construcción del Salón de Baile, historiadores y organizaciones de conservación han denunciado las apresuradas obras en un área con importante valor histórico y simbólico por no haberse abordado con suficiente aviso y sin contar con el aval del Congreso.

El Salón de Baile de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, el 3 de febrero de 2026. (Truth Social @realDonaldTrump / EFE) / @realDonaldTrump

Trump no dudó en defender su proyecto al asegurar que “reemplaza el ala este, pequeña, deteriorada y reconstruida en numerosas ocasiones, por una magnífica nueva ala este, que consta de un espléndido salón de baile que ha sido solicitado por los presidentes durante más de 150 años”.

El Salón de Baile se ha convertido en una de las obsesiones del presidente de Estados Unidos que no deja pasar ninguna oportunidad de alabar en público su propio proyecto “este hermoso edificio será, una vez terminado, el tan esperado Salón de Baile de la Casa Blanca, ¡el más grandioso de su tipo jamás construido!”.

