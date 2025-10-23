El presidente estadounidense Donald Trump observa durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., el 22 de octubre de 2025. Foto: Jim WATSON / AFP
/ JIM WATSON
Agencia EFE
Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, , calificó este miércoles como “noticia falsa” la publicación del Wall Street Journal (WSJ) que asegura que su Administración levantó una restricción clave para que pueda utilizar misiles donados por aliados occidentales contra objetivos en territorio ruso.

“¡Estados Unidos no tiene nada que ver con esos misiles, de dondequiera que provengan, ni con lo que Ucrania haga con ellos!”, publicó Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

En su mensaje, el mandatario calificó como “noticia falsa” la nota del WSJ que daba cuenta sobre la posible aprobación de misiles citando a funcionarios estadounidenses.

En su artículo, el WSJ asegura que el Gobierno estadounidense “levantó una restricción” que se vio reflejada en la utilización de un misil de crucero Storm Shadow, donado por Reino Unido, este martes para atacar una planta rusa en Briansk que producía explosivos y combustible para cohetes, según anunció el Estado Mayor de las .

La investigación puntualiza que los funcionarios estadounidenses entrevistados afirmaron que se espera que Ucrania lleve a cabo más ataques transfronterizos con el Storm Shadow, que se lanza desde aviones ucranianos con una capacidad de alcance de más de 290 kilómetros.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dice que sus relaciones con Estados Unidos se han movido hacia el lado "correcto". (EFE/EPA/SHAWN THEW)
/ SHAWN THEW

La publicación enfatiza en que la Administración Trump tiene autoridad para restringir el uso de estos misiles de largo alcance porque son operados con datos de orientación estadounidense.

El ataque de Ucrania sobre la planta rusa de Briansk sucedió cinco días después de la última visita del presidente de Ucrania, , a la Casa Blanca, donde discutió con Trump sobre acceso a misiles y ambos acordaron no alimentar las tensiones con Rusia.

Trump con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Budapest y agregó que sería una “pérdida de tiempo”, si Rusia no está dispuesta a negociar acuerdos de paz.

