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El presidente estadounidense Donald Trump saluda al presidente ruso Vladimir Putin, tras reunirse el pasado 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
El presidente estadounidense Donald Trump saluda al presidente ruso Vladimir Putin, tras reunirse el pasado 15 de agosto de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, negó este jueves que se haya realizado una invitación para su homólogo ruso, Vladímir Putin, para que acuda a la cumbre de líderes del G20 que se celebrará en Miami en diciembre, aunque aseguró que “sería muy útil” si decidiera acudir.

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