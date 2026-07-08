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Resumen

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La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Odd ANDERSEN / Jim WATSON / AFP)
La líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Odd ANDERSEN / Jim WATSON / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este miércoles haber pedido a la líder opositora venezolana María Corina Machado que no regresara a Venezuela tras los terremotos que sacudieron el país, después de que surgieran versiones sobre supuestas restricciones o recomendaciones de su Administración para impedir el viaje de la opositora.

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