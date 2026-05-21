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Fotografía cedida por el Comando Sur de Estados Unidos que muestra el portaaviones USS Nimitz (CVN 68) y el destructor de misiles guiados USS Gridley (DDG 101). Foto: EFE/ Comando Sur de EE.UU.
Fotografía cedida por el Comando Sur de Estados Unidos que muestra el portaaviones USS Nimitz (CVN 68) y el destructor de misiles guiados USS Gridley (DDG 101). Foto: EFE/ Comando Sur de EE.UU.
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves que haya enviado al portaviones de propulsión nuclear USS Nimitz al Caribe para intimidar al Gobierno de Cuba y reiteró su voluntad de diálogo con La Habana, en medio de la campaña de presión de Washington sobre la isla.

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