El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves que haya enviado al portaviones de propulsión nuclear USS Nimitz al Caribe para intimidar al Gobierno de Cuba y reiteró su voluntad de diálogo con La Habana, en medio de la campaña de presión de Washington sobre la isla.

Preguntado en el Despacho Oval si la llegada del grupo de ataque del USS Nimitz a aguas caribeñas, anunciada la víspera por el Ejército estadounidense, tenía la intención de intimidar al liderazgo cubano, Trump contestó: “No, en absoluto”.

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El republicano repitió que Cuba “es un país fallido” que no tiene “electricidad, no tiene dinero, no tiene comida” y prometió que EE.UU. va a “tenderles la mano”.

“Vamos a ayudarlos. Quiero ayudarlos, quiero hacerlo por motivos humanitarios. Pero, además, contamos con la población cubanoestadounidense, gran parte de la cual reside en Miami y en Florida. Es un grupo de personas magnífico”, dijo.

Trump, que desde el pasado enero ha incrementado la presión sobre el Gobierno de Miguel Díaz-Canel en busca de un cambio político y económico en la isla, insistió en que el exilio cubano quiere “regresar y ayudar a su país”.

“Espero que decidan quedarse aquí, pero lo cierto es que quieren volver, quieren invertir en su país y, ya sabe, ver si logran sacarlo adelante”, agregó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel. (Annabelle GORDON / Juan BARRETO / AFP)

Las Fuerzas Armadas anunciaron este miércoles el despliegue del USS Nimitz al Caribe, el mismo día en que la Fiscalía estadounidense anunció cargos por el asesinato de estadounidenses contra el expresidente cubano Raúl Castro relacionados con el derribo de dos avionetas de la organización del exilio Hermanos al Rescate en 1996.

Esto coincide con el endurecimiento de los mensajes de Washington a La Habana y la imposición de un bloqueo de crudo que ha vaciado las escasas reservas de combustible en el país caribeño y agravado la endémica crisis que sufre la isla desde hace décadas.

Este miércoles, Trump ya había descartado una “escalada” con Cuba y anunció que “pronto” hará un anuncio sobre el bloqueo petrolero que Washington impuso a la isla.