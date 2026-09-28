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Fotografía del 25 de septiembre de 2026 del presidente de China, Xi Jinping (i), saludando a su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante su visita en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/ Octavio Guzmán
Fotografía del 25 de septiembre de 2026 del presidente de China, Xi Jinping (i), saludando a su homólogo estadounidense, Donald Trump, durante su visita en Washington (EE.UU.). Foto: EFE/ Octavio Guzmán
Por Agencia EFE

El Gobierno de EE.UU. negó este lunes a EFE que Washington tenga intención de vender armas a Pekín, lo que contradice lo dicho por el embajador de Estados Unidos en China, David Perdue, que aseguró en una entrevista que el presidente Donald Trump ofreció partidas militares a su homólogo, Xi Jinping.

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