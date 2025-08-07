El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el mandatario ruso, Vladimir Putin; y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. (Fotos de Brendan SMIALOWSKI / Andreas SOLARO / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Trump niega que Putin deba reunirse con Zelensky como requisito para encontrarse con él
El presidente de Estados Unidos, , negó este jueves que una reunión entre el mandatario ruso, , y su homólogo ucraniano, sea una condición necesaria para que se lleve a cabo un encuentro entre él y el líder ruso.

Así lo expresó ante la prensa un día después de que la Casa Blanca anunciara que Trump pretende reunirse la próxima semana con Putin y luego mantener un encuentro a tres con Zelensky para poner fin a la guerra de Ucrania.

MIRA AQUÍ: El Kremlin señala que Trump y Putin acuerdan reunirse “en los próximos días”

No, no”, respondió Trump al ser preguntado si Putin debe reunirse con Zelensky para poder verse también con el estadounidense.

Este viernes concluye el ultimátum de diez días que el líder republicano le impuso a Putin para que decrete un alto el fuego en Ucrania o, de lo contrario, impondrá sanciones para evitar que terceros países comercien con Rusia.

Al ser preguntado si el ultimátum sobre Putin sigue en pie, Trump respondió: “Dependerá de él, veremos lo que tiene que decir. Pero dependerá de él. Estoy muy decepcionado”.

El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, mantuvo el miércoles en Moscú una reunión de tres horas con Putin en la que abordaron la posibilidad de celebrar la próxima semana una cumbre entre los presidentes de Estados Unidos y de Rusia que ponga fin a la guerra de Ucrania.

MÁS INFORMACIÓN: Trump dispuesto a reunirse con Putin y con Zelensky en busca de poner fin a la guerra en Ucrania

Putin aseguró este jueves en televisión que el interés de reunirse próximamente proviene de ambas partes.

El jefe del Kremlin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra, mientras se vio por última vez las caras con Trump en junio de 2019 en Helsinki, durante el primer mandato del republicano.

