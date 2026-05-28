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El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre el próximo evento "UFC Freedom 250" en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 6 de mayo de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
El presidente estadounidense Donald Trump habla sobre el próximo evento "UFC Freedom 250" en el Despacho Oval de la Casa Blanca el 6 de mayo de 2026. (Foto de Kent NISHIMURA / AFP).
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no aceptará “un mal acuerdo” con Irán para poner fin a la guerra, afirmó este jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent, después de que la Casa Blanca informara que los negociadores de ambos países alcanzaron un pacto tentativo.

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