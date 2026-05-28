El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no aceptará “un mal acuerdo” con Irán para poner fin a la guerra, afirmó este jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent, después de que la Casa Blanca informara que los negociadores de ambos países alcanzaron un pacto tentativo.

“Los equipos han estado yendo y viniendo, y el presidente Trump ha dejado muy claro sus líneas rojas. Irán tiene que entregar su uranio altamente enriquecido; no puede seguir adelante con un arma nuclear; y el estrecho de Ormuz debe tener libre tránsito”, declaró Bessent en una rueda de prensa.

El responsable del Tesoro subrayó que Trump “no va a aceptar un mal acuerdo”, sino que “va a lograr un gran acuerdo para el pueblo estadounidense”.

Sus declaraciones se producen después de que fuentes estadounidenses confirmaran este jueves que los negociadores de Washington y Teherán habrían alcanzado un acuerdo tentativo que está pendiente de la aprobación definitiva de Trump.

Según los detalles de ese borrador, obtenido por el diario digital estadounidense Axios, el acuerdo permitiría desbloquear el estrecho de Ormuz y extendería durante 60 días la tregua actual para iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Una mujer pasa junto a un mural antiestadounidense y antiisraelí que representa misiles impactando un portaaviones en Teherán, Irán, el 26 de mayo de 2026. (Foto de ATTA KENARE / AFP). / ATTA KENARE

Estados Unidos, además, pondría fin al bloqueo marítimo contra buques iraníes y estudiaría el levantamiento de sanciones y la liberación de fondos congelados de la República Islámica.

Bessent explicó en la rueda de prensa que tuvo este jueves una llamada telefónica con el embajador de Omán y este le aseguró que su país no tiene planes de cobrar peajes en el estrecho de Ormuz pese a las informaciones publicadas en prensa que indicaban lo contrario.

Trump amenazó el miércoles con “hacer volar por los aires” a Omán, un aliado tradicional de Washington, si se unía a Irán en el cobro de peajes y el propio Bessent advirtió este jueves con imponer sanciones a la nación árabe.

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